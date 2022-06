Bagni: “Chi dice che Napoli è razzista non è mai stato qui. Lasciatemi dire una cosa al GIORNALE” (Di lunedì 13 giugno 2022) Salvatore Bagni ha commentato l’artico de il GIORNALE su Koulibaly e gli episodi di razzismo che avrebbe ricevuto a Napoli. L’articolo pubblicato da Il GIORNALE sui presunti episodi di razzismo a Koulibaly sta facendo discutere. Sull’argomento è intervenuto ai microfoni di radio Marte , Salvatore Bagni. L’ex campione del Napoli di Maradona, ed oggi apprezzato agente di mercato, difende la città partenopea: “Koulibaly e gli episodi di razzismo a Napoli? Forse chi dice queste cose non è mai venuto a Napoli. Città meno razzista di Napoli non esiste. Ma poi Koulibaly… ma sceglietevene un altro! Il senegalese parla poco e chiaro e se fosse stato così l’avrebbe messo in evidenza. Mertens? So ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 giugno 2022) Salvatoreha commentato l’artico de ilsu Koulibaly e gli episodi di razzismo che avrebbe ricevuto a. L’articolo pubblicato da Ilsui presunti episodi di razzismo a Koulibaly sta facendo discutere. Sull’argomento è intervenuto ai microfoni di radio Marte , Salvatore. L’ex campione deldi Maradona, ed oggi apprezzato agente di mercato, difende la città partenopea: “Koulibaly e gli episodi di razzismo a? Forse chiqueste cose non è mai venuto a. Città menodinon esiste. Ma poi Koulibaly… ma sceglietevene un altro! Il senegalese parla poco e chiaro e se fossecosì l’avrebbe messo in evidenza. Mertens? So ...

