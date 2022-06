Baby gang, 14enne accoltellato al braccio da un coetaneo a Roma: è ricoverato in codice rosso (Di lunedì 13 giugno 2022) Un ragazzino di 14 anni originario di Capo Verde è stato accoltellato al culmine di una lite con un coetaneo, intorno alle 20 di lunedì, in viale Giulio Cesare a Roma, non lontano dalla fermata della metropolitana Lepanto. La vittima ha riportato una ferita profonda al braccio ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bambin Gesù, dov’è stato sottoposto a intervento chirurgico: la coltellata non sembra aver raggiunto organi vitali. L’aggressore è invece fuggito. Dalle prime informazioni sembra che la lite si sia innescata per futili motivi. Sull’aggressione indagano gli agenti del commissariato Prati e la Squadra mobile della Capitale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Un ragazzino di 14 anni originario di Capo Verde è statoal culmine di una lite con un, intorno alle 20 di lunedì, in viale Giulio Cesare a, non lontano dalla fermata della metropolitana Lepanto. La vittima ha riportato una ferita profonda aled è stato trasportato inall’ospedale Bambin Gesù, dov’è stato sottoposto a intervento chirurgico: la coltellata non sembra aver raggiunto organi vitali. L’aggressore è invece fuggito. Dalle prime informazioni sembra che la lite si sia innescata per futili motivi. Sull’aggressione indagano gli agenti del commissariato Prati e la Squadra mobile della Capitale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

matteosalvinimi : Non è normale un Paese in cui nel 2022 un papà debba pregare che alla figlia non succeda nulla su un treno. Mi imma… - matteosalvinimi : Da Nord a Sud l’escalation di violenza causata dalle baby gang non si arresta eppure da tre anni una legge risoluti… - matteosalvinimi : ++ ?? LA VIOLENZA DELLE BABY GANG NON SI FERMA. LA LEGA HA PRESENTATO TRE ANNI FA UNA LEGGE CHE PERMETTA AI CITTADIN… - CriminImmigratl : RT @VoxNewsInfo2: : Baby gang di immigrati sciamano come locuste da Milano alle città delle vacanze - AdriMCMLXI : Tenta di difendere disabile aggredito in una pizzeria sparando in aria: poliziotto picchiato da baby gang a… -