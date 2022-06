Azealia Banks vergognosa al Pride: lancia il microfono sul pubblico e manda tutti a quel paese (Di lunedì 13 giugno 2022) Negli anni Azealia Banks ci ha abituati a siparietti grotteschi, trash e a sfuriate social di ogni genere. Nonostante in passato abbia vomitato frasi omofobe, qualcuno ha avuto la brillante idea di ... Leggi su stranotizie (Di lunedì 13 giugno 2022) Negli annici ha abituati a siparietti grotteschi, trash e a sfuriate social di ogni genere. Nonostante in passato abbia vomitato frasi omofobe, qualcuno ha avuto la brillante idea di ...

Pubblicità

giovannosauro : Ma come hanno già sospeso Azealia Banks è durata pochissimo ?? - BITCHYFit : Azealia Banks vergognosa al Pride: lancia il microfono sul pubblico e manda tutti a quel paese - StraNotizie : Azealia Banks vergognosa al Pride: lancia il microfono sul pubblico e manda tutti a quel paese… - myfulIsun : l’umorismo medio di stan twt ora è dimmi il tuo gruppo preferito che lo insulto trynna have their azealia banks mom… - irenemilfism : ma poi chi cazzo ha messo azealia banks come headliner ad un pride -