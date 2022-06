“Avevo offerte in Italia”, Pirlo sorprende: perché ha scelto il Karagmurk (Di lunedì 13 giugno 2022) Andrea Pirlo è il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk. Dopo l’esperienza sulla panchina della Juventus, l’ex centrocampista è restato ai box in questa stagione. Tante le aspettative riposte sul tecnico, quando, a inizio della passato stagione, da esordiente, la dirigenza bianconera aveva puntato su di lui per la guida della prima squadra. Ora, l’ex campione del mondo 2006, è pronto a ripartire e lo fa dalla Super Lig. Una scelta, quella di ripartire dalla Turchia, che ha spiazzato un po’ tutti gli addetti ai lavori. Da tempo, per ammissione dello stesso Pirlo, erano tante le panchine in Europa a cui veniva accostato il nome dell’ex regista di Milan e Juventus. Pirlo-Juventus Perplessità e dubbi a cui, il neo allenatore, ha deciso di rispondere nella sua prima conferenza stampa da tecnico della squadra ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Andreaè il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk. Dopo l’esperienza sulla panchina della Juventus, l’ex centrocampista è restato ai box in questa stagione. Tante le aspettative riposte sul tecnico, quando, a inizio della passato stagione, da esordiente, la dirigenza bianconera aveva puntato su di lui per la guida della prima squadra. Ora, l’ex campione del mondo 2006, è pronto a ripartire e lo fa dalla Super Lig. Una scelta, quella di ripartire dalla Turchia, che ha spiazzato un po’ tutti gli addetti ai lavori. Da tempo, per ammissione dello stesso, erano tante le panchine in Europa a cui veniva accostato il nome dell’ex regista di Milan e Juventus.-Juventus Perplessità e dubbi a cui, il neo allenatore, ha deciso di rispondere nella sua prima conferenza stampa da tecnico della squadra ...

