Auriemma | “Il Napoli aspetta la mail di Ospina Spunta un nome nuovo come vice Meret”

Raffaele Auriemma a Radio Marte ha riportato le ultime notizie sui movimenti di mercato del calcio Napoli. Raffaele Auriemma ai microfoni di radio Marte ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. In particolare il giornalista si è soffermato in particolare sulla questione portieri: "Il Napoli sta aspettando l'email di Ospina, non sappiamo se ha avanzato la sua richiesta. La società, se Ospina dovesse andare via, darà fiducia a Meret prendendo un secondo portiere esperto che potrebbe essere Marco Sportiello. È un ottimo profilo, esperto abbastanza per essere il degno sostituto di Alex Meret. È un nome sul quale il Napoli sta ragionando.

