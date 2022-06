Atletica, in programma domani il Meeting Arcobaleno a Celle Ligure: attesa per Bongiorni e Chigbolu (Di lunedì 13 giugno 2022) domani martedì 14 giugno è in programma, presso Celle Ligure (in provincia di Savona) la 33esima edizione del Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, altro appuntamento internazionale di Atletica in territorio italiano (e che sarà trasmesso in diretta streaming su Atletica.tv). Non mancano, naturalmente, motivi di interesse soprattutto in chiave azzurra, alla luce degli atleti che, nelle differenti discipline, hanno annunciato la propria presenza al Meeting. Allo stesso tempo, non mancheranno rivali da tenere in assoluta considerazione a livello internazionale. Riguardo agli azzurri che parteciperanno al Meeting presso Celle Ligure, la lente d’ingrandimento è da porre ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022)martedì 14 giugno è in, presso(in provincia di Savona) la 33esima edizione delEuropa, altro appuntamento internazionale diin territorio italiano (e che sarà trasmesso in diretta streaming su.tv). Non mancano, naturalmente, motivi di interesse soprattutto in chiave azzurra, alla luce degli atleti che, nelle differenti discipline, hanno annunciato la propria presenza al. Allo stesso tempo, non mancheranno rivali da tenere in assoluta considerazione a livello internazionale. Riguardo agli azzurri che parteciperanno alpresso, la lente d’ingrandimento è da porre ...

