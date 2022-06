Atletica, domenica la Telesia 10K: anche Aouani tra i partecipanti (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Campioni provenienti praticamente da tutto il mondo e, in particolare, da Europa ed Africa, saranno i protagonisti della quindicesima edizione della Telesia 10K, la gara podistica sulla distanza di 10 chilometri in programma domenica 19 giugno a Telese Terme con lo start fissato alle ore 19”. Lo rende noto Diego Viscusi della Telesia Running Team il quale aggiunge che “l’evento sportivo ambisce a diventare la 10k competitiva più’ veloce d’Italia”. Ilias Aouani sarà probabilmente l’azzurro da battere dopo l’esordio in maratona ad aprile con 2’08”34. Il portacolori delle Fiamme Azzurre farà il suo rientro su “strada” dopo il debutto dei giorni scorsi in Olanda sui 10 mila in ’27”59. Al suo attivo, inoltre, la vittoria dei titoli nazionali, nello stesso anno, in corsa campestre, 10 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Campioni provenienti praticamente da tutto il mondo e, in particolare, da Europa ed Africa, saranno i protagonisti della quindicesima edizione della10K, la gara podistica sulla distanza di 10 chilometri in programma19 giugno a Telese Terme con lo start fissato alle ore 19”. Lo rende noto Diego Viscusi dellaRunning Team il quale aggiunge che “l’evento sportivo ambisce a diventare la 10k competitiva più’ veloce d’Italia”. Iliassarà probabilmente l’azzurro da battere dopo l’esordio in maratona ad aprile con 2’08”34. Il portacolori delle Fiamme Azzurre farà il suo rientro su “strada” dopo il debutto dei giorni scorsi in Olanda sui 10 mila in ’27”59. Al suo attivo, inoltre, la vittoria dei titoli nazionali, nello stesso anno, in corsa campestre, 10 ...

