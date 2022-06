Atalanta, paura Maehle: dolore al ginocchio sinistro (Di lunedì 13 giugno 2022) Si ferma Joakim Maehle nel secondo tempo di Danimarca-Austria, match di Nations League. L’esterno dell’Atalanta, stando a quanto riporta Sky, è stato costretto ad uscire a causa di un dolore al ginocchio sinistro. Gasperini spera che non sia niente di grave, nelle prossime ore i primi esami e a quel punto si deciderà se procedere con analisi strumentali. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Si ferma Joakimnel secondo tempo di Danimarca-Austria, match di Nations League. L’esterno dell’, stando a quanto riporta Sky, è stato costretto ad uscire a causa di unal. Gasperini spera che non sia niente di grave, nelle prossime ore i primi esami e a quel punto si deciderà se procedere con analisi strumentali. SportFace.

