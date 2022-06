Asensio, il Milan sfida la Juve: Maldini chiama Ancelotti (Di lunedì 13 giugno 2022) Paolo chiama Carlo e gli chiede di Marco . Una storia che parte dall'Italia e arriva dritta in Spagna , dove c'è fermento per il Mondiale e i talenti di Luis Enrique faranno di tutto, in estate, per ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 giugno 2022) PaoloCarlo e gli chiede di Marco . Una storia che parte dall'Italia e arriva dritta in Spagna , dove c'è fermento per il Mondiale e i talenti di Luis Enrique faranno di tutto, in estate, per ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Primapagina @CorSport: “Sfida per @marcoasensio10' - #Calciomercato @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan @juventusfc #J… - forumJuventus : (CDS) 'Asensio non rinnova con il Real Madrid, Juventus e Milan interessate allo spagnolo'? - D4rkJok3er : RT @GoalItalia: Buongiorno, le prime pagine di oggi #13giugno: 'Un Milan da 10', 'Sfida per Asensio', 'Pogba, Dovbyk, Dybala...'??? https://… - PianetaMilan : #Primapagina @CorSport: “Sfida per @marcoasensio10' - #Calciomercato @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - GoalItalia : Buongiorno, le prime pagine di oggi #13giugno: 'Un Milan da 10', 'Sfida per Asensio', 'Pogba, Dovbyk, Dybala...'??? -