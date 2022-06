Ascolti tv 12 giugno 2022 analisi: Serena Rossi vince in replica. Sergente Rex non morde. Vola Palermo-Padova. Giletti (con Sallusti) batte Brindisi e Santoro. Ferrari in fumo, erba ok per Berrettini (Di lunedì 13 giugno 2022) Ascolti Tv al top: Su Rai1 Tg1 delle 20 a 3,756 milioni e 27,37%; I Soliti Ignoti in replica a 3,537 milioni e 22,3%. Tg1 delle 13.30 a 3,485 milioni e 26,76% Tanto sport in griglia domenica 12 giugno, in una giornata pure caratterizzata dal voto amministrativo e da quello per i referendum (con relativi appuntamenti giornalistici di verifica in tarda seconda serata). La seconda finale dei play off di Serie C, Palermo-Padova con in palio l’ultimo posto per la Serie B, vinta dai rosanero per uno a zero è stata trasmessa sia da Rai2 che da Sky. La Formula 1 al pomeriggio con le due Ferrari che hanno rotto il motore prima del tempo e sono state ancora una volta battute dalla Red Bull è stata live su Sky alle 13.00 e in differita su Tv8 alle 17.00. L’incontro di finale a Stoccarda del ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 13 giugno 2022)Tv al top: Su Rai1 Tg1 delle 20 a 3,756 milioni e 27,37%; I Soliti Ignoti ina 3,537 milioni e 22,3%. Tg1 delle 13.30 a 3,485 milioni e 26,76% Tanto sport in griglia domenica 12, in una giornata pure caratterizzata dal voto amministrativo e da quello per i referendum (con relativi appuntamenti giornalistici di verifica in tarda seconda serata). La seconda finale dei play off di Serie C,con in palio l’ultimo posto per la Serie B, vinta dai rosanero per uno a zero è stata trasmessa sia da Rai2 che da Sky. La Formula 1 al pomeriggio con le dueche hanno rotto il motore prima del tempo e sono state ancora una volta battute dalla Red Bull è stata live su Sky alle 13.00 e in differita su Tv8 alle 17.00. L’incontro di finale a Stoccarda del ...

