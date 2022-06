Arrestato per spaccio ma era innocente, gip lo scarcera (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Arrestato e condotto in carcere con l’accusa di detenere ai fini di spaccio oltre 1220 dosi di marijuana, si è sempre professato innocente, spiegando di avere in passato venduto la droga ma di non essere in alcun modo coinvolto in questa vicenda. Nessuno però, dal Gip che lo ha interrogato subito dopo l’arresto, al pm, gli ha creduto; solo il giudice monocratico del tribunale di Napoli Nord, al termine del processo, e dopo una richiesta di condanna a sei anni e 20mila euro di multa, lo ha assolto e finalmente scarcerato. E’ la vicenda del 51enne Vincenzo Onesto di Caivano, comune dell’area nord di Napoli dove esiste una delle piazze di spaccio più floride e importanti d’Italia, il Parco Verde. Proprio vicino al Parco Verde il 51enne fu Arrestato nel ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –e condotto in carcere con l’accusa di detenere ai fini dioltre 1220 dosi di marijuana, si è sempre professato, spiegando di avere in passato venduto la droga ma di non essere in alcun modo coinvolto in questa vicenda. Nessuno però, dal Gip che lo ha interrogato subito dopo l’arresto, al pm, gli ha creduto; solo il giudice monocratico del tribunale di Napoli Nord, al termine del processo, e dopo una richiesta di condanna a sei anni e 20mila euro di multa, lo ha assolto e finalmenteto. E’ la vicenda del 51enne Vincenzo Onesto di Caivano, comune dell’area nord di Napoli dove esiste una delle piazze dipiù floride e importanti d’Italia, il Parco Verde. Proprio vicino al Parco Verde il 51enne funel ...

