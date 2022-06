Aperture delle cascate del Serio: torna lo spettacolo della natura (Di lunedì 13 giugno 2022) Valbondione. La natura torna a dare spettacolo a Valbondione. Vengono riproposte le Aperture delle cascate del Serio, che ogni volta stupiscono i visitatori che si recano in Valle Seriana per osservarle. In programma ci sono 5 appuntamenti: – domenica 19 giugno dalle 11 alle 11.30; – sabato 16 luglio dalle 22 alle 22.30; – domenica 21 agosto dalle 11 alle 11.30; – domenica 11 settembre dalle 11 alle 11.30; – domenica 9 ottobre dalle 11 alle 11.30. Chi lo desiderasse può andare alla scoperta delle cascate del Serio accompagnato dalle guide alpine di Mountain Team Italy. Il costo a persona è di 7 euro (inclusa assicurazione RCT) – bambini fino a 14 anni gratis. Bisogna prenotarsi entro le 15 del giorno precedente. Ticket ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 giugno 2022) Valbondione. Laa darea Valbondione. Vengono riproposte ledel, che ogni volta stupiscono i visitatori che si recano in Valle Seriana per osservarle. In programma ci sono 5 appuntamenti: – domenica 19 giugno dalle 11 alle 11.30; – sabato 16 luglio dalle 22 alle 22.30; – domenica 21 agosto dalle 11 alle 11.30; – domenica 11 settembre dalle 11 alle 11.30; – domenica 9 ottobre dalle 11 alle 11.30. Chi lo desiderasse può andare alla scopertadelaccompagnato dalle guide alpine di Mountain Team Italy. Il costo a persona è di 7 euro (inclusa assicurazione RCT) – bambini fino a 14 anni gratis. Bisogna prenotarsi entro le 15 del giorno precedente. Ticket ...

