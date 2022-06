(Di lunedì 13 giugno 2022) Trionfo al primo turno per: laureato in economia, impegnato nel sociale, era sostenuto da Pd e M5S. Sconfitta la leghista uscente Sara Casanova. Il centrosinistra riconquista la «roccaforte rossa» digià governata da Lorenzo Guerini e Simone Uggetti

Pubblicità

guerini_lorenzo : Bravissimo Andrea Furegato nuovo sindaco di #Lodi, la mia città. Complimenti a lui, al @pdnetwork e a tutta la coal… - GiuliaAliceP : RT @guerini_lorenzo: Bravissimo Andrea Furegato nuovo sindaco di #Lodi, la mia città. Complimenti a lui, al @pdnetwork e a tutta la coalizi… - Luxgraph : Andrea Furegato, chi è il nuovo sindaco di Lodi: 25 anni, cintura nera di judo, strappa il Comune alla Lega… - giovannicentore : Andrea Furegato, 25 anni, democratico, è il nuovo Sindaco di Lodi. Complimenti a @guerini_lorenzo , costruttore saggio di classe dirigente. - giorgiobondioli : RT @guerini_lorenzo: Bravissimo Andrea Furegato nuovo sindaco di #Lodi, la mia città. Complimenti a lui, al @pdnetwork e a tutta la coalizi… -

A Lodi,del centrosinistra è al 55%, Sara Casanova del centrodestra al 45%. Ballottaggi a Verona, Parma e Catanzaro Ballottaggi a Verona, Parma e Catanzaro. Verona. Nella città ...E' la vittoria di Lodi a regalare le maggiori soddisfazioni allo stato maggiore dem, con il buon risultato raggiunto al primo turno da, candidato del centrosinistra. La città lombarda ...Il 25enne Andrea Furegato è il neo eletto sindaco di Lodi: ha vinto contro la sindaca uscente, nonché candidata di centrodestra, Sara Casanova ...E' attesa, anche in Lombardia, per l'esito delle elezioni amministrative nei 127 Comuni chiamati alle urne, tra cui tre capoluoghi di provincia: Lodi, Monza e Como. Un test importante in vista delle e ...