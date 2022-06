Andrea Furegato | chi è il nuovo sindaco di Lodi | 25 anni | cintura nera di judo | strappa il Comune alla Lega

(Di lunedì 13 giugno 2022) Trionfo al primo turno per: laureato in economia, impegnato nel sociale, era sostenuto da Pd e M5S. Sconfitta la leghista uscente Sara Casanova. Il centrosinistra riconquista la «roccaforte rossa» digià governata da Lorenzo Guerini e Simone Uggetti

Pubblicità

guerini_lorenzo : Bravissimo Andrea Furegato nuovo sindaco di #Lodi, la mia città. Complimenti a lui, al @pdnetwork e a tutta la coal… - you_trend : ?? BREAKING - Comunali Andrea Furegato (CSX+M5S) è eletto sindaco di #Lodi al primo turno. #Amministrative2022… - Francesco_Rizz_ : RT @you_trend: ?? BREAKING - Comunali Andrea Furegato (CSX+M5S) è eletto sindaco di #Lodi al primo turno. #Amministrative2022 #Comunali20… - silvanapanigall : RT @Iperbole_: A Lodi il 25enne Andrea Furegato, del PD, strappa il Comune alla Lega, protagonista di una vergognosa discriminazione - acce… - masgilles : RT @Iperbole_: A Lodi il 25enne Andrea Furegato, del PD, strappa il Comune alla Lega, protagonista di una vergognosa discriminazione - acce… -

ore 19:40 - A Lodi il candidato di centrosinistra,, è in vantaggio sul candidato uscente di centrodestra, Sara Casanova. Con il 3,5% delle schede scrutinate,, appoggiato da ...Il centrosinistra torna invece alla guida della città di Lodi con, e batte con oltre il 50% di consensi la candidata leghista e sindaco uscente, Sara Casanova. Affermazione del ...Già nel pomeriggio Sara Casanova, sindaca uscente, ha chiamato Andrea Furegato, sostenuto dal centrosinistra allargato al M5s, riconoscendo la sconfitta. Loading... In questa città potrebbe essere ...È il nuovo sindaco di Lodi, Andrea Furegato, eletto al primo turno con una percentuale quasi bulgara del 53,6 per cento contro la sindaca uscente della Lega Sara Casanova. Impiegato bancario con laure ...