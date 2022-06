Anche nelle università docenti si lamentano di salari bassi e troppa burocrazia. Messa: “Sì, sono aspetti critici da risolvere” (Di lunedì 13 giugno 2022) "Bisogna far salire la attrattività delle università italiane sia dal lato studenti che da quello docenti. L'attrattività dei docenti ha due aspetti critici, sicuramente i salari e la burocratizzazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 giugno 2022) "Bisogna far salire la attrattività delleitaliane sia dal lato studenti che da quello. L'attrattività deiha due, sicuramente ie la burocratizzazione". L'articolo .

Pubblicità

romeoagresti : Il countdown sarà lungo. Ma la #Juventus, anche nelle ultime ore, sul fronte #Pogba ha ricevuto forti rassicurazion… - emmabonino : Nonostante la bella giornata di sole oggi, spero che i cittadini, anche nelle città dove non si vota per le amminis… - _Nico_Piro_ : #9giugno Proviamo a fare qualche previsione. Come scritto e detto tante volte la guerra è in stallo anche se nelle… - retailwatch_it : RT @retailwatch_it: La prova delle casse automatiche con RFID di Decathlon. In attesa delle applicazioni nel food - orizzontescuola : Anche nelle università docenti si lamentano di salari bassi e troppa burocrazia. Messa: “Sì, sono aspetti critici d… -