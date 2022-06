Anche Bergamo boccia il referendum: affluenza al 22,63%. I risultati dei 5 quesiti (Di lunedì 13 giugno 2022) Election day Il dato provinciale leggermente superiore a quello cittadino che si è fermato al 20,62 per cento. In provincia hanno votato circa 175mila persone, nel capoluogo 18mila. Solo nel 2009 percentuali inferiori. Scrutini conclusi, ecco i risultati: il «Sì» più votato riguarda il quesito sulla separazione delle funzioni dei magistrati. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 13 giugno 2022) Election day Il dato provinciale leggermente superiore a quello cittadino che si è fermato al 20,62 per cento. In provincia hanno votato circa 175mila persone, nel capoluogo 18mila. Solo nel 2009 percentuali inferiori. Scrutini conclusi, ecco i: il «Sì» più votato riguarda il quesito sulla separazione delle funzioni dei magistrati.

