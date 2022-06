Amministrative | Toti | ' centrodestra segua modello Liguria'

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - “Pomeriggio di scrutini e di analisi del voto. Primissime considerazioni liguri: i sindaci che ben governano vengono premiati. Aspetto, solo per scaramanzia, a fare i complimenti ai primi cittadini della nostra coalizione riconfermati dai cittadini. Direi tutti, e qualcuno si aggiunge. E ilche propugno da anni si dimostra vincente. Là dove la coalizione si allarga a tutte le esperienze, invece di chiudersi nella formula del passato che non esiste più nei numeri, vince. Le liste del circuito di 'Italia al Centro' alla loro prima uscita, da Genova alla Spezia, dall'Aquila a Catanzaro fino a Palermo, raccolgono grande successo e si candidano a rappresentare i popolari e riformisti di questo Paese, con una classe dirigente seria e preparata”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della ...

