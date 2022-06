Amministrative | Salvini | ' lavoro per centrodestra unito | non per fare polemica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 giugno 2022) Milano, 13 giu. (Adnkronos) - "Ioper il, non per. Io dalle elezioni non traggo mai scuse ma insegnamenti, laddove qualcuno passa tempo a far". Lo afferma il segretario della Lega Matteoche invita "a lavorare tutti nella stessa direzione. A me interessa che vinca il, che vada avanti il", ribadisce.