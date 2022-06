Amministrative: Salvini, 'avanti a Monza, stiamo perdendo a Lodi' (Di lunedì 13 giugno 2022) Milano, 13 giu. (Adnkronos) - "Più partite vinci al primo turno meglio è e in alcuni comuni i sindaci della Lega vengono riconfermati col 70%. C'è il Comune di Sesto San Giovanni dove siamo intorno la 49% e quindi vediamo, c'è il Comune di Monza che viaggia su percentuali alte, partiamo in vantaggio ad Alessandria, il Comune de L'Aquila dovrebbe essere vinto, stiamo perdendo a Lodi". Lo annuncia il segretario della Lega Matteo Salvini che sottolinea come la "stragrande" maggioranza dei comuni andrà al ballottaggio. Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Milano, 13 giu. (Adnkronos) - "Più partite vinci al primo turno meglio è e in alcuni comuni i sindaci della Lega vengono riconfermati col 70%. C'è il Comune di Sesto San Giovanni dove siamo intorno la 49% e quindi vediamo, c'è il Comune diche viaggia su percentuali alte, partiamo in vantaggio ad Alessandria, il Comune de L'Aquila dovrebbe essere vinto,". Lo annuncia il segretario della Lega Matteoche sottolinea come la "stragrande" maggioranza dei comuni andrà al ballottaggio.

