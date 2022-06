Amministrative Pozzuoli | affluenza in calo

Pubblicità

SP_simonepisano : RT @potere_alpopolo: ??Potere al popolo sarà presente alle elezioni amministrative di Palermo, Padova, Catanzaro, Messina, Parma, Nocera, Ca… - Vignitta55 : RT @SMannapoli: #Referendum epperò a #Pozzuoli (dove c'erano amministrative) il quorum è stato raggiunto - maresca_franco : RT @SMannapoli: #Referendum epperò a #Pozzuoli (dove c'erano amministrative) il quorum è stato raggiunto - SMannapoli : #Referendum epperò a #Pozzuoli (dove c'erano amministrative) il quorum è stato raggiunto - RosarioPorzio1 : @liliaragnar @marcocf69 A Pozzuoli abbiamo raggiunto il 59% pochi ancora, ma rispetto alla media nazionale....... g… -

Ma in provincia di Napoli solo i cittadini di(tra le città che sono andate al voto per le comunali e che hanno più di 15mila abitanti) tra due settimane saranno chiamati al voto per ...... dove domenica 12 giugno si è votato per le elezioniin 89 Comuni, dodici dei quali ... Sarà ballottaggio a(Napoli) tra Paolo Ismeno e Luigi Manzoni, entrambi espressione del ...I Campania sono stati 89 i Comuni che hanno scelto il nuovo sindaco nel corso della tornata elettorale di domenica scorsa. Dodici quelli con oltre 15mila abitanti per i quali è previsto un eventuale t ...Risultati che confermano le previsioni, zero sorprese e conti che si chiudono quasi tutti al primo turno. Le elezioni nei 13 Comuni della provincia di Napoli vanno in archivio senza troppi scossoni e, ...