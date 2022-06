Amministrative Palermo 2022 | cos’è successo e perché sulla rinuncia dei presidenti di seggio indaga la Procura

Pubblicità

LegaSalvini : ? #REFERENDUM, LA LEGA: “SCONVOLGENTE FURTO DI DEMOCRAZIA, SITUAZIONE INDEGNA” Caos seggi a Palermo, città con più… - AlbertoBagnai : Invece di Wiki leggi il giornale: - RaiNews : Quasi un terzo dei presidenti designati nei 600 #seggi per le amministrative non si è presentato #referendum - isabelladegugli : RT @PartitComunista: LO STATO ITALIANO ALLO SBANDO L'Italia è uno stato completamente allo sbando, i nostri governanti non riescono neanch… - DavideDAnna4 : RT @CarloCalenda: Tra le grandi città a L’Aquila, Palermo, Catanzaro e Parma abbiamo scelto la strada più difficile per le amministrative:… -

..., per lee per i referendum Silvio Berlusconi ha votato per i referendum sulla giustizia in un seggio a Milano Vai alla FotogalleryNel capoluogo ligure è andato a votare il 44,69% della popolazione (aveva votato il 49,14% alle scorse)., dove per passare al primo turno - in virtù della legge ...Elezioni comunali 2022, la diretta. C'è attesa per lo spoglio delle schede delle elezioni amministrative che inizierà oggi alle 14. In Friuli Venezia Giulia sono 33 i ...Elezioni amministrative 2022, i risultati e lo spoglio in diretta dalle ore 14, gli ultimi exit poll e le proiezioni sui candidati sindaco ...