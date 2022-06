Amministrative, Meloni: "Fratelli d'Italia è traino coalizione centrodestra" (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giugno 2022 "Mi pare che il dato di Fratelli d'Italia all'interno della coalizione di centrodestra che cresce. Mi sembra chiaro che in molte città ormai Fratelli d'Italia sia la forza di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giugno 2022 "Mi pare che il dato did'all'interno delladiche cresce. Mi sembra chiaro che in molte città ormaid'sia la forza di ...

Pubblicità

Affaritaliani : Amministrative, Meloni: 'Fratelli d'Italia è traino coalizione centrodestra' - Affaritaliani : Amministrative, Meloni: 'Soddisfazione FdI. Centrodestra esce vincitore' - FabrizioDalCol : Amministrative 2022. Giorgia Meloni: 'Il governo Draghi non esiste più, gli alleati si interroghino' - virginiasacchi : E anche a queste amministrative ha vinto il #PD da nord a sud secondo Boccia e ha vinto ovunque il centro dx second… - PoliticaNewsNow : Amministrative, Meloni: 'La prima forza in Parlamento non esiste più nel Paese' -