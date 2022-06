Amministrative: Letta, 'campo progressista attorno Pd unico argine a destra' (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu (Adnkronos) - "attorno a noi abbiamo intenzione di costruire coalizioni che non siamo approssimative o aggiustate all'ultimo momento, sulla base dei programmi. Se lo facciamo vincerà la destra". LO ha detto Enrico Letta in un video messaggio. "L'unico argine a evitare la vittoria delle destre è un centrosinistra, un camp progressista attorno al Pd. Noi abbiamo intenzione di assumerci la responsabilità di costruire questa alternativa progressista, democratica e europeista -ha spiegato il segretario del Pd-. Se non è attorno a noi non esisterà. Questo impegno, che le Amministrative hanno confermato, credo sia l'impegno principale davanti a noi che porteremo avanti nei prossimi mesi". Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu (Adnkronos) - "a noi abbiamo intenzione di costruire coalizioni che non siamo approssimative o aggiustate all'ultimo momento, sulla base dei programmi. Se lo facciamo vincerà la". LO ha detto Enricoin un video messaggio. "L'a evitare la vittoria delle destre è un centrosinistra, un campal Pd. Noi abbiamo intenzione di assumerci la responsabilità di costruire questa alternativa, democratica e europeista -ha spiegato il segretario del Pd-. Se non èa noi non esisterà. Questo impegno, che lehanno confermato, credo sia l'impegno principale davanti a noi che porteremo avanti nei prossimi mesi".

