Amministrative, la Campania regione con il record di affluenza: a Salerno il 65.85% (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ la Campania la regione nella quale si è registrata la più alta affluenza per le elezioni Amministrative: 64,69% il dato definitivo dell’affluenza media negli 89 comuni campani chiamati al voto per eleggere sindaco e Consiglio comunale. Un dato fortemente contrastante con quello dell’affluenza ai seggi per i 5 referendum sulla giustizia, che in Campania si è fermata all’11,43% (a Napoli appena l’8,48%). Il comune campano con la più alta affluenza alle Amministrative è Visciano, in provincia di Napoli, con l’83,31%, l’affluenza più bassa si è registrata a Gallo Matese (Caserta), 20,37%, nonostante la presenza di ben 8 candidati alla carica di sindaco per una popolazione di appena 648 abitanti. La provincia con ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ lalanella quale si è registrata la più altaper le elezioni: 64,69% il dato definitivo dell’media negli 89 comuni campani chiamati al voto per eleggere sindaco e Consiglio comunale. Un dato fortemente contrastante con quello dell’ai seggi per i 5 referendum sulla giustizia, che insi è fermata all’11,43% (a Napoli appena l’8,48%). Il comune campano con la più altaalleè Visciano, in provincia di Napoli, con l’83,31%, l’più bassa si è registrata a Gallo Matese (Caserta), 20,37%, nonostante la presenza di ben 8 candidati alla carica di sindaco per una popolazione di appena 648 abitanti. La provincia con ...

