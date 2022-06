**Amministrative: dem sorridenti al Nazareno, Marco Meloni posta foto 'primi quasi ovunque'** (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Simona Malpezzi Debora Serracchiani, Peppe Provenzano, Francesco Boccia e Marco Meloni tutti sorridenti in un selfie di gruppo al Nazareno. Lo ha postato su twitter Meloni, fedelissimo di Enrico Letta e coordinatore della segreteria. "Qui al Nazareno alle prese con le prime analisi della prima tappa: il traguardo è fissato al 26 giugno, ma già oggi ottimi risultati per i candidati del csx, con il Pd quasi ovunque primo partito. Avanti così!". Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Simona Malpezzi Debora Serracchiani, Peppe Provenzano, Francesco Boccia etuttiin un selfie di gruppo al. Lo hato su twitter, fedelissimo di Enrico Letta e coordinatore della segreteria. "Qui alalle prese con le prime analisi della prima tappa: il traguardo è fissato al 26 giugno, ma già oggi ottimi risultati per i candidati del csx, con il Pdprimo partito. Avanti così!".

