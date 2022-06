Amministrative: Della Vedova (+Europa), 'federazione con Azione supera test' (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu (Adnkronos) - "In queste elezioni Amministrative abbiamo sperimentato la federAzione tra +Europa e Azione: in due capoluoghi di regione eravamo presenti con la lista a sostegno di candidati autonomi dalle coalizioni di centrodestra e centrosinistra". Lo afferma il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. "Guardando gli exit poll, a Palermo il Presidente dell'Assemblea di +Europa, Fabrizio Ferrandelli, si colloca tra il 14% e il 18%; a L'Aquila, Amerigo Di Benedetto è tra il 21% e il 25%. Anche a Verona abbiamo presentato la lista +Europa e Azione, visto che non c'era il simbolo del M5S, sostenendo Tommasi, che attualmente sembra essere in vantaggio ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu (Adnkronos) - "In queste elezioniabbiamo sperimentato latra: in due capoluoghi di regione eravamo presenti con la lista a sostegno di candidati autonomi dalle coalizioni di centrodestra e centrosinistra". Lo afferma il segretario die sottosegretario agli Esteri Benedetto. "Guardando gli exit poll, a Palermo il Presidente dell'Assemblea di, Fabrizio Ferrandelli, si colloca tra il 14% e il 18%; a L'Aquila, Amerigo Di Benedetto è tra il 21% e il 25%. Anche a Verona abbiamo presentato la lista, visto che non c'era il simbolo del M5S, sostenendo Tommasi, che attualmente sembra essere in vantaggio ...

