Amici, c'è del tenero tra Deddy e l'ex del GF Vip Jessica Selassié? (Di lunedì 13 giugno 2022) Galeotto è stato un muro di mattoni molto particolare che negli ultimi giorni è comparso sia nelle storie del cantante Deddy, finalista di Amici 20, e in quelle della vincitrice del Grande Fratello Vip 6 Jessica Selassié. Il muro sembra lo stesso e da qui c'è chi ha parlato di un flirt tra i due, che non solo si seguono su Instagram, ma qualche sera fa si sono visti al concerto di Aka7even, dove c'erano anche Anna Pettinelli, Veronica Peparini e Rosa Di Grazia. Ma pronta è arrivata la replica della principessa etiope: "Ca**ate" ha scritto Jessica Selassié in maniera inequivocabile sul suo profilo Instagram.

