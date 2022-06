Altro che Gnonto e Gatti: dalle leghe minori italiane alla Repubblica Dominicana per debuttare in Nazionale (Di lunedì 13 giugno 2022) dalle leghe minori italiane alle qualificazioni per la Concacaf Nations League. C’é chi va ai Caraibi e non lo fa per turismo. É la suggestiva parabola di Antonio Natalucci, Gianluigi Sueva e Antonio Santurro, tutti convocati dalla Nazionale della Repubblica Dominicana per l’ultima finestra di gare internazionali. Cose che possono capitare se hai il doppio passaporto grazie alle origini dei tuoi genitori. Il primo de “los italianos” a ricevere la chiamata della selezione caraibica, nell’ottobre del 2020, é stato Natalucci. Il difensore del Monopoli, formatosi nelle giovanili della Lazio e con un passato tra Nardò, Triestina, Novara e Cavese, ha però esordito solamente qualche mese più tardi, in un’amichevole con la Serbia. “Il giorno del mio esordio lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022)alle qualificazioni per la Concacaf Nations League. C’é chi va ai Caraibi e non lo fa per turismo. É la suggestiva parabola di Antonio Natalucci, Gianluigi Sueva e Antonio Santurro, tutti convocati ddellaper l’ultima finestra di gare internazionali. Cose che possono capitare se hai il doppio passaporto grazie alle origini dei tuoi genitori. Il primo de “los italianos” a ricevere la chiamata della selezione caraibica, nell’ottobre del 2020, é stato Natalucci. Il difensore del Monopoli, formatosi nelle giovanili della Lazio e con un passato tra Nardò, Triestina, Novara e Cavese, ha però esordito solamente qualche mese più tardi, in un’amichevole con la Serbia. “Il giorno del mio esordio lo ...

rulajebreal : L’ambasciata russa conferma il viaggio di Salvini e conferma anche di avergli pagato il biglietto. Salvini, cosa an… - Pontifex_it : La #SantissimaTrinità ci insegna che non si può mai stare senza l’altro. Non siamo isole, siamo al mondo per vivere… - marcotravaglio : Ora che il dossier dei Servizi spacciato dal Corriere per lista di “putiniani” è pubblico, il caso è tutt’altro che… - gzarantonello : ??Passare dal pensiero all’execution è tutt’altro che facile. Secondo un sondaggio del 2021 negli USA il 64% degli i… - NumeroDiez_10 : UFFICIALE ? Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, il @SLBenfica annuncia il trasferimento di Darwin… -