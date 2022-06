Allegri si scatena per il futuro | ”Ci serve il campione della Nazionale”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 13 giugno 2022) La Juve ha bisogno di potenziare la propria squadra, conche ha messo gli occhi in maniera importante su di un grande bomber. Il dualismo che ha portato la Juventus e l’Italia a essere considerati per tanti anni praticamente un tutt’uno ha fatto sì che i bianconeri divenissero la squadra più amata in assoluto in tutta la Penisola, ecco dunque perché Massimilianosarebbe davvero ben contento di poter aggiungere al proprio scacchiere nella prossima stagione in attacco un nuovo grande giocatore in maglia Azzurra. MassimilianoJuventus (LaPresse)Massimilianoè sempre stato considerato come uno dei migliori allenatori che possano essere presente in Italia, con il toscano che ha vinto una quantità incredibili di trofei e di Scudetti diventando così uno dei più decorati...