(Di lunedì 13 giugno 2022) Nei prossimi anni a creare disastri non saranno soltanto le troppe armi inviate in Ucraina, delle quali si sta perdendo il controllo, ma anche un grande afflusso di parti dio non approvate e destinate ad aeromobili di costruzione occidentale. Ovvero pezzi realizzati per mantenere in volo velivoli di linea prodotti da Boeing e Airbus che furono acquistati da vettori russi. Il sei giugno scorso le agenzie di stampa sostenute dal Cremlino hanno confermato che l'autorità di regolamentazione della sicurezza aerea russa, la Rosaviatsiya, ha rilasciato certificati per la produzione a cinque gruppi aerospaziali nazionali per lo sviluppo di parti per aeromobili importati. La vicenda è grave anche per un altro motivo: Rosaviatsiya avrebbe autorizzato le compagnie aeree russe e le loro officine di manutenzione a utilizzare anche parti non certificate dalle autorità ...