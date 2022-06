Alla scuola primaria ogni giorno si farà mezz’ora di sport. Macron annuncia la novità per combattere in Francia obesità e sedentarietà (Di lunedì 13 giugno 2022) A partire da settembre i bambini francesi delle scuole elementari faranno almeno 30 minuti al giorno di sport. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, durante una tappa a Marsiglia, parlando di misura "contro l'obesità e contro la sedentarietà". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 giugno 2022) A partire da settembre i bambini francesi delle scuole elementari faranno almeno 30 minuti aldi. Lo hato il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, durante una tappa a Marsiglia, parlando di misura "contro l'e contro la". L'articolo .

