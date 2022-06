Alla Sapienza il ‘Regional Meeting Health Summit’ (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – Dal 15 al 17 giugno, la Sapienza ospiterà il Regional Meeting 2022 del World Health Summit, prestigiosa iniziativa sul tema della salute globale promossa dAlla rete M8 Alliance of Academic Health Centers. La M8 è una rete in crescita e attualmente composta da 30 membri in 20 paesi, un network di importanti centri sanitari accademici, università e istituti di ricerca di tutto il mondo, tra cui l’InterAcademy Partnership (IAP), che rappresenta le accademie nazionali di medicina e scienza in 130 paesi. Al Summit, organizzato per la prima volta in Italia, parteciperanno oltre 100 scienziati ed esperti mondiali che si confronteranno e discuteranno del miglioramento della salute globale e dello sviluppo di soluzioni scientifiche alle sfide sanitarie. Tra i temi affrontati in più di 20 sessioni: ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – Dal 15 al 17 giugno, laospiterà il Regional2022 del WorldSummit, prestigiosa iniziativa sul tema della salute globale promossa drete M8 Alliance of AcademicCenters. La M8 è una rete in crescita e attualmente composta da 30 membri in 20 paesi, un network di importanti centri sanitari accademici, università e istituti di ricerca di tutto il mondo, tra cui l’InterAcademy Partnership (IAP), che rappresenta le accademie nazionali di medicina e scienza in 130 paesi. Al Summit, organizzato per la prima volta in Italia, parteciperanno oltre 100 scienziati ed esperti mondiali che si confronteranno e discuteranno del miglioramento della salute globale e dello sviluppo di soluzioni scientifiche alle sfide sanitarie. Tra i temi affrontati in più di 20 sessioni: ...

