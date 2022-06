Alfredo Viola è il nuovo segretario generale del Csm (Di lunedì 13 giugno 2022) Nessuna illegittimità nel provvedimento con il quale Alfredo Viola, già sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, è nominato segretario generale del Csm. Lo decide il Tar del Lazio con una sentenza che respinge un ricorso proposto dal magistrato Marco Dall’Olio. Di conseguenza la nomina del marzo 2021 diventa effettiva da questo momento. E Viola può insediarsi nell’importante incarico di vertice presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Secondo i giudici amministrativi “la motivazione della delibera impugnata è adeguatamente approfondita ed è resa secondo modalità rispettose delle previsioni di legge e regolamentari che disciplinano il conferimento dell’incarico”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) Nessuna illegittimità nel provvedimento con il quale, già sostituto procuratorepresso la Corte di Cassazione, è nominatodel Csm. Lo decide il Tar del Lazio con una sentenza che respinge un ricorso proposto dal magistrato Marco Dall’Olio. Di conseguenza la nomina del marzo 2021 diventa effettiva da questo momento. Epuò insediarsi nell’importante incarico di vertice presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Secondo i giudici amministrativi “la motivazione della delibera impugnata è adeguatamente approfondita ed è resa secondo modalità rispettose delle previsioni di legge e regolamentari che disciplinano il conferimento dell’incarico”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

OgnissFla : RT @PassioneFiorent: ??Dalle 14 siamo in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina con Alfredo Pedullà per tutte le ultime sul mercat… - LabaroViola_ : RT @PassioneFiorent: ??Dalle 14 siamo in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina con Alfredo Pedullà per tutte le ultime sul mercat… - PassFiorentina : RT @PassioneFiorent: ??Dalle 14 siamo in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina con Alfredo Pedullà per tutte le ultime sul mercat… - violapresses : RT @PassioneFiorent: ??Dalle 14 siamo in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina con Alfredo Pedullà per tutte le ultime sul mercat… - AlfredoPedulla : RT @PassioneFiorent: ??Dalle 14 siamo in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina con Alfredo Pedullà per tutte le ultime sul mercat… -