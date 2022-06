Albo d’oro Bundesliga: comanda il Bayern Monaco (Di lunedì 13 giugno 2022) Senza troppe sorprese, l’Albo d’oro Bundesliga vede in testa il Bayern Monaco, con un distacco enorme – ed inverosimile – nei confronti di tutte le altre. I bavaresi infatti hanno alzato la coppa in 32 circostanze, il Norimberga appena in nove e il Borussia Dortmund in sole otto occasioni. Sono 29 le compagini che hanno vinto almeno una volta lo scudetto, anche se molte in una sola occasione, o al massimo in due. Albo d’oro: Bundesliga fatta solo di Bayern Monaco Unica squadra in doppia cifra, in grado di imporsi come prima della classe per anni e far valere il proprio dominio anche in Europa. Nell’ultimo decennio l’unica squadra a metterle i bastoni tra le ruote è stato il Borussia Dortmund, capace di soffiargli ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 13 giugno 2022) Senza troppe sorprese, l’vede in testa il, con un distacco enorme – ed inverosimile – nei confronti di tutte le altre. I bavaresi infatti hanno alzato la coppa in 32 circostanze, il Norimberga appena in nove e il Borussia Dortmund in sole otto occasioni. Sono 29 le compagini che hanno vinto almeno una volta lo scudetto, anche se molte in una sola occasione, o al massimo in due.fatta solo diUnica squadra in doppia cifra, in grado di imporsi come prima della classe per anni e far valere il proprio dominio anche in Europa. Nell’ultimo decennio l’unica squadra a metterle i bastoni tra le ruote è stato il Borussia Dortmund, capace di soffiargli ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? Hamilton e Schumi re delle vittorie in Canada ?? L’albo d’oro del GP del Canada in F1 ? ?? Chi vincerà a Montréal… - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: ?? Hamilton e Schumi re delle vittorie in Canada ?? L’albo d’oro del GP del Canada in F1 ? ?? Chi vincerà a Montréal nel 202… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? Marquez «re sovrano» di Germania ?? L’albo d’oro del GP di Germania in MotoGP ? ?? Chi vincerà al Sachsenring nel 2022… - hijiki0877 : RT @SkySportF1: ?? Hamilton e Schumi re delle vittorie in Canada ?? L’albo d’oro del GP del Canada in F1 ? ?? Chi vincerà a Montréal nel 202… - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Hamilton e Schumi re delle vittorie in Canada ?? L’albo d’oro del GP del Canada in F1 ? ?? Chi vincerà a Montréal nel 202… -

Mont Ventoux Challenge 2022: doppia ascesa sul Gigante della Provenza per una classica da scalatori Torna per la sua quarta edizione la Mont Ventoux Dénivelé Challenge, corsa in linea che vede alcuni tra i migliori scalatori al mondo sfidarsi sulla durissima salita. Un albo d'oro già importante nonostante la giovane età della corsa; dopo la vittoria di Jesus Herrada al primo anno, sono arrivate ... Perugia 1416, vince il Palio il Magnifico Rione di Porta Sant'Angelo CLASSIFICA : 1) Porta Sant'Angelo, 2) Porta Eburnea, Porta Sole e Porta Santa Susanna, 5) Porta San Pietro Albo d'oro Palio - Il Magnifico Rione di Porta Santa Susanna ha vinto tre volte il Palio (... LA NAZIONE Torna per la sua quarta edizione la Mont Ventoux Dénivelé Challenge, corsa in linea che vede alcuni tra i migliori scalatori al mondo sfidarsi sulla durissima salita. Ungià importante nonostante la giovane età della corsa; dopo la vittoria di Jesus Herrada al primo anno, sono arrivate ...CLASSIFICA : 1) Porta Sant'Angelo, 2) Porta Eburnea, Porta Sole e Porta Santa Susanna, 5) Porta San PietroPalio - Il Magnifico Rione di Porta Santa Susanna ha vinto tre volte il Palio (... Albo d’oro, tutto di corsa per evitare ’gaffe’