Alba Parietti derubata si sfoga sui social: ‘Ricordi importanti, provo rabbia’ (Di lunedì 13 giugno 2022) Alba Parietti ha dato notizia via Facebook di aver subito alcuni furti che le hanno lasciato uno strascico di frustrazione e rabbia. La showgirl ha spiegato che nell’arco di mesi si è accorta che dalla sua casa sparivano oggetti e soprattutto abiti griffati a cui era molto affezionata. Nonostante le telecamere e la presenza di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 13 giugno 2022)ha dato notizia via Facebook di aver subito alcuni furti che le hanno lasciato uno strascico di frustrazione e rabbia. La showgirl ha spiegato che nell’arco di mesi si è accorta che dalla sua casa sparivano oggetti e soprattutto abiti griffati a cui era molto affezionata. Nonostante le telecamere e la presenza di L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella_2000 : Alba Parietti derubata si sfoga sui social: 'Ricordi importanti, provo rabbia' - andreastoolbox : #Alba Parietti derubata si sfoga sui social: ‘Ricordi importanti, provo rabbia’ - tempoweb : #AlbaParietti, misterioso furto in casa: 'Ecco perché non denuncio i ladri' #13giugno - CronacaSocial : 'Ho pensato anche di fare denuncia...'. Terribile disavventura per Alba Parietti: ecco cosa è successo alla showgir… - CaffeFou : 'Avviso i ladri...'. L'ira di Alba Parietti per gli oggetti spariti da casa sua #albaparietti -