Alba Parietti derubata: la showgirl decide di non sporgere denuncia. Il motivo (Di lunedì 13 giugno 2022) La soubrette piemontese è rimasta vittima di alcuni furti, ma ha scelto incredibilmente di non denunciare. Perchè Alba Parietti si comporta così? Brutte notizie per la famosa showgirl ed ex… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 13 giugno 2022) La soubrette piemontese è rimasta vittima di alcuni furti, ma ha scelto incredibilmente di nonre. Perchèsi comporta così? Brutte notizie per la famosaed ex… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Novella_2000 : Alba Parietti derubata si sfoga sui social: 'Ricordi importanti, provo rabbia' - andreastoolbox : #Alba Parietti derubata si sfoga sui social: ‘Ricordi importanti, provo rabbia’ - tempoweb : #AlbaParietti, misterioso furto in casa: 'Ecco perché non denuncio i ladri' #13giugno - CronacaSocial : 'Ho pensato anche di fare denuncia...'. Terribile disavventura per Alba Parietti: ecco cosa è successo alla showgir… - CaffeFou : 'Avviso i ladri...'. L'ira di Alba Parietti per gli oggetti spariti da casa sua #albaparietti -