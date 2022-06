Al voto Letta e Conte affondano: indiscrezioni dalle urne, cosa cambia da questa sera (Di lunedì 13 giugno 2022) Il centrosinistra vince solo se gli italiani non votano. L'election day regala, in attesa dello spoglio definitivo, due certezze: sul referendum ha vinto il partito dell'astensione (complice anche una buona dose di boicottaggio mediatico e politico, perché la giustizia sembra intoccabile). Alle amministrative, il "campo largo" di Enrico Letta e Giuseppe Conte va verso un flop notevolissimo. Due fotografie: a Genova Italia Viva appoggia il sindaco uscente Marco Bucci, del centrodestra, e si prospetta una vittoria già al primo turno contro i progressisti. A Verona, Damiano Tommasi approfitta dei due candidati di centrodestra schierati l'uno contro l'altro, Tosi e Sboarina, ma l'impressione è che se, ricompattato, il fronte Lega-FdI-Forza Itali al ballottaggio possa sbaragliare l'ex centrocampista della Roma. Unica soddisfazione parziale per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Il centrosinistra vince solo se gli italiani non votano. L'election day regala, in attesa dello spoglio definitivo, due certezze: sul referendum ha vinto il partito dell'astensione (complice anche una buona dose di boicottaggio mediatico e politico, perché la giustizia sembra intoccabile). Alle amministrative, il "campo largo" di Enricoe Giuseppeva verso un flop notevolissimo. Due fotografie: a Genova Italia Viva appoggia il sindaco uscente Marco Bucci, del centrodestra, e si prospetta una vittoria già al primo turno contro i progressisti. A Verona, Damiano Tommasi approfitta dei due candidati di centrodestra schierati l'uno contro l'altro, Tosi e Sboarina, ma l'impressione è che se, ricompattato, il fronte Lega-FdI-Forza Itali al ballottaggio possa sbaragliare l'ex centrocampista della Roma. Unica soddisfazione parziale per ...

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Referendum giustizia, ecco il voto di Enrico Letta a Roma - unozerozer0 : @matteosalvinimi Guarda che a me mi ha convinto Letta ad andare a votare. Se il pd dice no, io voto si...e tu ci go… - automatikos : @GibelliTiziana @annapaolaconcia @PoliticaPerJedi idem, per me d'ora in avanti laddove ci sarà questo PD a guida Le… - Franco0633 : @CarloCalenda Certo che un dovere civico però quando il signor letta dice che non bisogna votare ma andare al mare… - Gianni78605577 : @GIANGI774 @EnricoLetta Io non voto più pd per colpa di Renzi. Mica di Letta. Hai cagato anche stavolta.???? -