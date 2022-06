Al giornalista Ennio Bellucci il Premio Nazionale intitolato a “Maria Grazia Cutuli”

(Di lunedì 13 giugno 2022)Il 18 settembre prossimo si svolgerà a San Severo (Foggia) la XXI edizione delGiornalistico”. La manifestazione, organizzata dal Centro Culturale Inter“Luigi Einaudi” presieduto dalla Prof.ssa Rosa Nicoletta Tomasone, è da annoverare tra le più importanti del nostro Paese e quest’anno ha scelto, come suo tema centrale, “Educare ed essere costruttori di Pace“. La Giuria, che vede la presenza del tre volte candidato al Nobel per la Pace e per la Letteratura, prof. Hafez Haidar, Ambasciatore interdel, e Presidente la stessa Tomasone, è composta da Domenico Vasciarelli, Francesco Totaro, Ottavia Iarocci, Vincenzo Fantetti, Giorgiana Cristalli e ...

Pratola Peligna,12 giugno-Il 18 settembre prossimo si svolgerà a San Severo (Foggia) la XXI edizione del Premio Giornalistico nazionale "Maria Grazia Cutuli". La manifestazione, organizzata dal Centro ...Il 18 settembre prossimo si svolgerà a San Severo (Foggia) la XXI edizione del Premio Giornalistico Nazionale " Maria Grazia Cutuli".