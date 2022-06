Al Belvedere di San Leucio il festival “Un’estate da BelvedeRe 2022” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Un’estate da BelvedeRe”, presentazione del programma presso Sala Giunta Comune di Caserta 20 giugno 2022 ore 12.15. E’ prevista una serata dedicata al genio musicale di Ennio Morricone. «Sono abituato – ha commentato il direttore artistico del festival, Massimo Vecchione – a far parlare le mie opere per me. In questi anni sono sicuro di aver dimostrato Leggi su 2anews (Di lunedì 13 giugno 2022) “da”, presentazione del programma presso Sala Giunta Comune di Caserta 20 giugnoore 12.15. E’ prevista una serata dedicata al genio musicale di Ennio Morricone. «Sono abituato – ha commentato il direttore artistico del, Massimo Vecchione – a far parlare le mie opere per me. In questi anni sono sicuro di aver dimostrato

Pubblicità

AlberodiNatale_ : @teo_acm forte di belvedere piazzale michelangelo visita cupola piazza s. croce e novella uffizi e piazza della sig… - ParliamoDiNews : Firenze - Riaprirà il 18 giugno il Forte di San Giorgio o forte di Belvedere #BOBOLI #FIRENZE #INEVIDENZA #MOSTRE… - art_museum_bot : The Cortile del Belvedere; verso: The Pyramid of Cestius and the Porta San Paolo Giovanni Battista Naldini, Bartolo… - ServiziAlLavoro : Caserta, al Belvedere di San Leucio il focus Confesercenti “Politiche attive ed ammortizzatori sociali ... nello sp… - nuvoledidr4go : @sissicious @officialFandP @SugarMusic_tw sissi vieni al belvedere di san leucio -