Aktis Acquachiara | impresa sfiorata ma è 6-5 per Sturla | sabato gara 3 Napoli

Nell'incontro valevole per la decima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l 'regola l'Olympic Roma con il punteggio di 10 - 4 , risultato che, in virtù della contemporanea sconfitta incassata dal Tuscolano contro la Rari Nantes Florentia, le consente di ...BARBATO DESIGN VELA NUOTO ANCONA -ATI 2000 11 - 8(Parziali: 2 - 6 1 - 0 4 - 1 4 - 1) BARBATO DESIGN VELA NUOTO ANCONA: E. Bartolucci Donati, G. Ercolani, M. Pugnaloni, S. Pantaloni 2, G. Baldinelli, G. Di Maggio, M. ...Sfiora l’impresa ma deve cedere il passo l’Aktis Acquachiara che, in gara 2 di finale playout del campionato di serie A2, perde 6-5 contro la Telemedico Sportiva Sturla nel match giocato a Sori. Il ...Discorso rinviato alla Scandone. Non riesce il colpaccio esterno all’Aktis Acquachiara, che rimedia il 6-5 (parziali di 1-2, 4-0, 1-2, 0-1) in Liguria. Sturla pareggia i conti e allunga ...