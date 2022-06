Aids | ViiV Healthcare sostiene la lotta allo stigma in Italia

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Oggi l’infezione da Hiv può essere tenuta efficacemente sotto controllo grazie alle più moderne terapie, che consentono un buon controllo dei parametri viro-immunologici di chi ha contratto il virus. Tuttavia, a fronte dei progressi scientifici per rendere i trattamenti sempre più ‘friendly’, cioè meno pesanti e invasivi per la persona, permangono loe la scarsa conoscenza sociale dell’infezione. In particolare – si legge in una nota– loe l’auto-sono conseguenze dirette di pregiudizi e discriminazione che incidono pesantemente sullo stato di salute delle persone con Hiv. Proprio su questi aspetti si sono concentrate quattro diverse ricerche, svolte ine sostenute dal contributo non condizionante di...

