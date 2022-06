“Ah | beccati!” Jessica Selassiè e l’ex cantante di Amici | una foto e succede il vero delirio

(Di lunedì 13 giugno 2022)Selassié e. Gossip impazzito dopo unapubblicata dalla vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La vita amorosa della più grande delle princess è da sempre sotto l’occhio vigile della cronaca rosa. Soprattutto ora, che anche lei ha confermato che Barù è fidanzato con un’altra ragazza. A Casa Chi, inoltre la principessa ha spiegato come scoperto questa nuova frequentazione. “Per il momento sono infastidita, delusa, ma ecco… non mi piango addosso perché ho 27 anni e sono bella. Quindi… ci sono rimasta sicuramente molto male di scoprire cose così tramite social. Però mi faccio forza col lavoro, i viaggi, le mie sorelle. Ho tante cose a cui pensare che mettermi a piangere”.Selassié eDeddy: la ...

IleD79690115 : Sto pensando a tutti gli insulti che si sono beccati Jessica e Barù e mi sale un nervoso ??#jeru -

Nelle scorse settimane, il gossip era impazzato dopo che Barù e Victoria erano stati...stupiscono tutti! Victoria Cabello aveva preso posizione anche sulla tanto discussa storia con...I preprarativi sono ormai agli sgoccioli e Davide e la sua Lilly sono statianche in una ... ospite di Verissimo, aveva ammesso di volere al suo fianco ancheSelassié. Ad oggi, pare che ...Jessica Selassiè ha precisato quale è il rapporto con Barù, dopo alcune segnalazioni di gossip che lo avevano beccato in compagnia di una “misteriosa” ragazza. Ad avvalorare la ship, ci aveva pensato ...La ragazza, secondo gli spifferi di gossip inviati ad Amedeo Venza e Deianira, avrebbe partecipato anche al suo compleanno. Per i romantici ci stanno anche questi due sudicioni su tiktok #jerù pic.twi ...