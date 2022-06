Agli esami di terza media e maturità mascherina solo raccomandata

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Agli Esami di stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina,… - she_is_sof_ : ho appena avuto la conversazione più surreale della mia vita con una persona che tenevo al primo posto e che ora è… - darioazzolari : RT @roxsasso: Cari studenti, una buona notizia: non sarete costretti ad indossare le #mascherine agli esami di terza media e alla maturità,… - lori_gianna : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Agli Esami di stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina, che ve… - VedeleAngela : RT @roxsasso: Cari studenti, una buona notizia: non sarete costretti ad indossare le #mascherine agli esami di terza media e alla maturità,… -

Resta necessario il Green Pass rafforzato per accompagnare o fare visita ai pazienti in ospedale Anche per prenotare visite o ritirare esiti disportelli. In Pronto Soccorso basta il Green Pass base LECCO - Restano invariate le regole per l'accesso degli accompagnatori e dei visitatori (familiare/care - giver) dei pazienti alle ...Benedetta, la ragazza non - vedente, è stata riammessadi Stato " Sento il dovere di ringraziare il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, che sono prontamente intervenuti garantendo a ...Mascherina solo raccomandata per gli esami di maturità. Sarebbe la linea emersa dall’incontro di oggi tra il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e quello della Salute Roberto Speranza. Secondo ...La mascherina agli esami di maturità sarà raccomandata e non obbligatoria. E' quanto si apprende dopo l'incontro di oggi, lunedì 13 giugno, tra il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e il ...