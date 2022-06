Addio a Giuseppe Pericu, ex sindaco di Genova: era alla guida della città durante il G8 del 2001 (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ morto l’ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu. L’avvocato e docente universitario, che dal 1997 al 2007 fu sindaco del capoluogo ligure, si è spento all’età di 84 anni. Pericu, che nel 1994 fu eletto deputato per il Partito Socialista Italiano e nel 2007 aveva aderito al Pd, era alla guida della città durante il G8 del 2001, segnato dai gravi scontri tra forze dell’ordine e manifestanti culminati nell’uccisione di Carlo Giuliani e nella sanguinosa irruzione della polizia alla scuola Diaz. Fu inoltre il primo cittadino che contribuì al rilancio turistico di Genova nel 2004, quando il capoluogo ligure fu proclamato “Capitale europea ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ morto l’exdi. L’avvocato e docente universitario, che dal 1997 al 2007 fudel capoluogo ligure, si è spento all’età di 84 anni., che nel 1994 fu eletto deputato per il Partito Socialista Italiano e nel 2007 aveva aderito al Pd, erail G8 del, segnato dai gravi scontri tra forze dell’ordine e manifestanti culminati nell’uccisione di Carlo Giuliani e nella sanguinosa irruzionepoliziascuola Diaz. Fu inoltre il primo cittadino che contribuì al rilancio turistico dinel 2004, quando il capoluogo ligure fu proclamato “Capitale europea ...

