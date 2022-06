AD Culture Club: AD celebra la design week (Di lunedì 13 giugno 2022) Il magazine ha trasformato la sofisticata dimora milanese dell’architetto Nicolas Bellavance-Lecompte in un salotto contemporaneo, che ha accolto persone e idee per un evento speciale, all'insegna del design Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 giugno 2022) Il magazine ha trasformato la sofisticata dimora milanese dell’architetto Nicolas Bellavance-Lecompte in un salotto contemporaneo, che ha accolto persone e idee per un evento speciale, all'insegna del

Pubblicità

AD_italia : I protagonisti del mondo del design, dell’architettura e della creatività tornano a Milano dopo due anni. Un’occasi… - ClementCunat : VIZIONERZ CULTURE - In The Club - SadalSuud33 : RT @_smpdr: Vediamo quanti gli mettono un mi piace .... Culture Club - Karma Chameleon (Official Music Video) - 46sampdoria : RT @_smpdr: Vediamo quanti gli mettono un mi piace .... Culture Club - Karma Chameleon (Official Music Video) - _smpdr : Vediamo quanti gli mettono un mi piace .... Culture Club - Karma Chameleon (Official Music Video) -