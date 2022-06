Accordo vicino per il rinnovo con il Milan: quanto guadagnerà Tomori (Di lunedì 13 giugno 2022) Accordo vicino per il rinnovo tra Fikayo Tomori e il Milan. Sembra ormai questione di pochissimi dettagli prima di mettere nero su bianco il prolungamento del difensore. L’inglese, diventato una pedina fondamentale nella difesa di Stefano Pioli è pronto a restare a Milan. La firma, al momento, appare solo una formalità. I movimenti di mercato del Milan stanno ritardando l’incontro, ma non appena sarà possibile le due parti si incontreranno. Il tecnico dei rossoneri può quindi sorridere, la difesa è stata uno dei segreti vincenti della cavalcata scudetto di questa stagione, reparto arretrato che ha trovato nell’ex Chelsea la propria guida e punto di riferimento. Fikayo-Tomori-Milan Secondo le indiscrezioni che trapelano ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022)per iltra Fikayoe il. Sembra ormai questione di pochissimi dettagli prima di mettere nero su bianco il prolungamento del difensore. L’inglese, diventato una pedina fondamentale nella difesa di Stefano Pioli è pronto a restare a. La firma, al momento, appare solo una formalità. I movimenti di mercato delstanno ritardando l’incontro, ma non appena sarà possibile le due parti si incontreranno. Il tecnico dei rossoneri può quindi sorridere, la difesa è stata uno dei segreti vincenti della cavalcata scudetto di questa stagione, reparto arretrato che ha trovato nell’ex Chelsea la propria guida e punto di riferimento. Fikayo-Secondo le indiscrezioni che trapelano ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Pirlo vicino all’accordo con economico con il #Karagumruk. Domani conference call per chiudere gli accordi definit… - infoitsport : Fiorentina, vicino l'arrivo di Grillitch: accordo in arrivo - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, 30 milioni e doppio colpo: “accordo triennale” #AGNELLI SCATENATO??? - JuventusUn : #Juventus, 30 milioni e doppio colpo: “accordo triennale” #AGNELLI SCATENATO??? - elliotaldstan : Probabilmente non lo avrebbe comunque tenuto lo stesso passo di Max, perché siamo d'accordo,Max è Max,ma almeno sarebbe arrivato più vicino. -