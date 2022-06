A Verona Damiano Tommasi riporta al ballottaggio il centrosinistra dopo vent'anni (Di lunedì 13 giugno 2022) Tra i due litiganti, il terzo gode. Almeno per ora. Le indicazioni degli exit poll sulle elezioni comunali a Verona sembrano tracciare già la strada per il ballottaggio del 26 giugno, al quale tornerà dopo vent'anni il... Leggi su europa.today (Di lunedì 13 giugno 2022) Tra i due litiganti, il terzo gode. Almeno per ora. Le indicazioni degli exit poll sulle elezioni comunali asembrano tracciare già la strada per ildel 26 giugno, al quale torneràil...

Agenzia_Ansa : A Verona Damiano Tommasi, l'ex calciatore candidato sindaco del centrosinistra, è in testa secondo i primi exit pol… - pbersani : Verona non lasciarti scappare un sindaco come Damiano Tommasi. Ha le caratteristiche che servono: l’orecchio sui te… - pvsassone : RT @FPanunzi: Inutile negare il tifo per Damiano Tommasi a Verona (anche se vincere al ballottaggio sarà difficilissimo) - giulicitte52 : Un comunista che deve ringraziare l' idiozia del centro destra. Chi è Damiano Tommasi, l'ex calciatore della Roma c… - Giornaleditalia : #DamianoTommasi Damiano Tommasi, chi è: Sindaco Verona, moglie, figli, partito, laurea, politica, cv -