A scuola gli insegnanti potranno girare con un’arma: la decisione del governatore dell’Ohio (Di lunedì 13 giugno 2022) A scuola gli insegnanti potranno girare con un'arma. Negli Stati Uniti il governatore dell'Ohio, Mike DeWine, ha firmato oggi la legge nota come House Bill 99, che autorizza gli insegnanti e altro staff scolastico dello stato americano a girare armati negli istituti, con un addestramento iniziale della durata minima 4 ore e massima di 24, molto meno delle 700 ore richieste fino ad ora. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 giugno 2022) Aglicon un'arma. Negli Stati Uniti ildell'Ohio, Mike DeWine, ha firmato oggi la legge nota come House Bill 99, che autorizza glie altro staff scolastico dello stato americano aarmati negli istituti, con un addestramento iniziale della durata minima 4 ore e massima di 24, molto meno delle 700 ore richieste fino ad ora. L'articolo .

Pubblicità

fanpage : Non ci ha pensato due volte. Quando ha visto i vigili fermare suo figlio di 13 anni fuori da scuola perché festeggi… - borghi_claudio : Oggi primo giorno senza scuola. Vorrei ringraziare tutti gli insegnanti che hanno accudito i nostri bambini e ragaz… - NicolaPorro : #Mascherine a #scuola, regole da non credere. E sentite un po' cosa ha risposto il ministro #Bianchi ???? - Esmeral38978005 : @Lallalalla008 @Alessandra__14 Far credere di essersi lasciati? Ma stiamo parlando di due persone adulte e vaccinat… - FrancoR96404811 : @ilgiornale Capisco che non avere una casa e una tragedia. Non ho soluzioni ma sapere che i Rom rubano non mandano… -