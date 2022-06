A San Martino Sannita l’unica donna eletta sindaco nel Sannio

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA Sanin questa tornata elettorale nel: è Angela Martignetti, già amministratrice negli anni scorsi. Una scelta in continuità, dunque, considerato che a sostenerla c’era l’exAngelo Ciampi, ora primo cittadino di San Giorgio del. La sua ‘Continuità e Futuro’ ha ottenuto 445 voti, pari al 57,20%. Si è fermato a 333 preferenze Giovanni Lucariello con il suo progetto ‘Insieme Cambiamo San’. Con Angela Martignetti, entrano in Consiglio come maggioranza Raffaele Spagnuolo (76), Antonio Santucci (61), Francesco Salerno (54), Stefania Pellino (49), Lucia Frasciello (44), Carmine Bosco (30), Giancarlo Nuzzolo (21). ...

Pubblicità

ottopagine : Elezioni Comunali 2022. A San Martino Sannita vince Martignetti #SanMartinoSannita - AntonioDePoli : ?????? Auguri di buon lavoro a Nivo Fior, eletto Sindaco di San Martino di Lupari. I cittadini hanno premiato il suo… - fffabi88 : Cerco per 3 persone appartamento a Genova, arredato, poss.mente vicino all’ospedale San Martino per breve periodo d… - AndreaMusacci : E all’improvviso l’inferno: lo spezzonamento di San Martino - occhio_notizie : Elezioni comunali 2022 a San Martino Sannita sindaco Martignetti #elezioni #elezioni2022 #diretta -

Il Sussidiario.net

Nicola da Crissa è stata abbastanza agevole la strada verso il terzo mandato per il sindaco ...Furlano 0 Caterina Iozzo 67 Giuseppe Iozzo 67 Daniele Marchese 122 Erika Marchese 37 Caterina...Furlani avanti con il 44% aBuon Albergo 16.Giovanni Ilarione: Marcazzan confermato con oltre l'85% dei voti validi. Vesentini avanti in tutti i seggi a Ronco all'Adige. Paola Conti ... “SAN MARTINO SANNITA”, Risultati Elezioni Comune “SAN MARTINO SANNITA” del 12 Giugno 2022: diretta elezioni “SAN MARTINO SANNITA”, tutti i voti elezione in tempo reale per elezione sindaco Comune di “SAN MARTINO SANNITA” Viene eletta sindaco Angela Martignetti con una percentuale di voti pari al 57,20% e rappresentando la lista «Continuità e futuro». Battuto Giovanni Lucariello con voti pari al 42,80%, rappresentante ...L'Assessora alle Attività Produttive Martino ha illustrato ai rappresentanti delle categorie produttive le opportunità contenute nel nuovo avviso pubblico ...