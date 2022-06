A Palermo l’errore è stato prevedere le elezioni mentre c’era la finale per la B (Di lunedì 13 giugno 2022) Non c'è da sorprendersi se a Palermo sono rimasti i seggi vuoti e anche i presidenti designati hanno rinunciato. Erano tutti impegnati a seguire l'impresa di un anarchico, la linea politica era involontariamente dettata da un eroe seduto sulla panchina della squadra della città. Domenica, a Palermo, c'è stato un plebiscito per Silvio Baldini, allenatore così fuori dagli schemi che pure quelli che abitualmente consideriamo fuori dagli schemi sembrano conformisti. Risultato, proprio mentre si chiudevano le urne che si era faticato ad aprire: il Palermo è tornato in B, dopo tre anni di sofferenze che comunque sono meno di un mandato da sindaco. E ci è tornato per tutti i motivi che di solito permettono una promozione (giocatori nei posti giusti, società ambiziosa, partecipazione popolare), ma soprattutto ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 giugno 2022) Non c'è da sorprendersi se asono rimasti i seggi vuoti e anche i presidenti designati hanno rinunciato. Erano tutti impegnati a seguire l'impresa di un anarchico, la linea politica era involontariamente dettata da un eroe seduto sulla panchina della squadra della città. Domenica, a, c'èun plebiscito per Silvio Baldini, allenatore così fuori dagli schemi che pure quelli che abitualmente consideriamo fuori dagli schemi sembrano conformisti. Risultato, propriosi chiudevano le urne che si era faticato ad aprire: ilè tornato in B, dopo tre anni di sofferenze che comunque sono meno di un mandato da sindaco. E ci è tornato per tutti i motivi che di solito permettono una promozione (giocatori nei posti giusti, società ambiziosa, partecipazione popolare), ma soprattutto ...

ilfoglio_it : Sono tanti i motivi che hanno portato il #Palermo in Serie B: giocatori giusti, società ambiziosa e partecipazione… - gioatriz : @GiuseppeConteIT Che errore madornale Sig. Presidente Le hanno fatto fare quei 4/5 deputati del Movimento che L'han… - SbrizzaClaudio : RT @avvocatorinaldi: A #Palermo e la mancanza di #seggi elettorali non costituiti sono una violazione di diritti e l'ennesimo errore de #la… - Mania48Mania53 : RT @avvocatorinaldi: A #Palermo e la mancanza di #seggi elettorali non costituiti sono una violazione di diritti e l'ennesimo errore de #la… - sotirias : RT @avvocatorinaldi: A #Palermo e la mancanza di #seggi elettorali non costituiti sono una violazione di diritti e l'ennesimo errore de #la… -